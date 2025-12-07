ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାସକ ଦଳର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା। ଜବାହର ଭବନରେ ‘ନେହରୁ ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନେହରୁଙ୍କ ଅବଦାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସମାଲୋଚନା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବିକୃତ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ବିରଳ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷଣରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପି କିମ୍ବା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ନାମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ନେହରୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ହେଉଛି ଆଜିର ଶାସକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜନମାନସରୁ ଲିଭାଇବା ନୁହେଁ; ବରଂ ସେହିସବୁ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଳଦୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ଉପରେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।
ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନେହରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। କ୍ରୋଧିତ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଦାବିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ସହ ରାଜନାଥ ଧ୍ରୁବୀକରଣକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣରେ ନେହରୁ ଓ ତାଙ୍କ ନୀତିର ସମାଲୋଚନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିବାରୁ ଆଜି ସୋନିଆ ଏହା ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନେହରୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପଛରେ ଥିବା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କିମ୍ବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଯାହା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୃଣାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯାହା ଶେଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନେହରୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ଲିଖନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଶୋଭନୀୟ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରୟାସରେ ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଆଦର୍ଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।