ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁ "କଳା ସୁନା"କୁ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ସେହି ଧାରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ୨୦୨୫ର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨.୭ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ (mb/d) ଅତିରିକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (IEA) ଆକଳନ କରିଛି ଯେ, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ୪ mb/d କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ରେକର୍ଡ ସର୍ବାଧିକ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗାଣ ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଚାହିଦା ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ। ଯାହା ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମନ୍ଥରତାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣରେ ବିପୁଳ ଅତିରିକ୍ତ ତୈଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁଇଧାର ଖଣ୍ଡା ଭଳି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଏହା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସଙ୍କେତ ଦେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ତେଲର ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
୨୦୨୫ର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ, ଯୋଗାଣ ପ୍ରତିଦିନ ୨.୭ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ (mb/d) ଚାହିଦାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ବଳକା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (IEA) ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଏହି ବଳକା ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୪ mb/d କୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବଳକା ତେଲର ପରିମାଣ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ୨୦୧୫ ରେ ଏହା ୦.୬ mb/d ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୦ ରେ ୨.୪ mb/d କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଆକଳନ ୨.୩ mb/d ଅଟେ। ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୪ mb/d କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ବଳକା ତେଲ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ।
ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଟଣାଓଟରା
ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୋଗାଣ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ କ୍ରେତା ଏବଂ ଅଧିକ ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ଓପେକ୍ ପ୍ଲସ୍(OPEC+) ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି।
ବ୍ୟବହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନ୍ଥର ହେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କାରଖାନା, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କମ୍ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତେଲ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ, ଏହି ଧାରା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଲୋକ ଏବଂ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ (ଯେପରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ) ରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ (ଯେପରିକି ସୌର ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି) ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୈଳ ଚାହିଦାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
ଭାରତ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ?
ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ଦିନକୁ ୪ mb ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଭାବରେ, ଭାରତ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଯାହା ଦେଶସାରା ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)କୁ ସୁଧ ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତଥାପି, ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମନ୍ଥରତାର ସଙ୍କେତ। ଯଦି ଏହି ମନ୍ଥରତା ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତର ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହକୁ ଅସ୍ଥିର କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଶସ୍ତା ତେଲ ଭାରତକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତଥାପି, ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପଦର ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।