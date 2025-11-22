ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣାନାମା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବିରୋଧ ଏବଂ ବୟକଟ ସତ୍ତ୍ୱେ G20 ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଘୋଷଣାନାମା ଉପରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସହମତ ହୋଇଛି। G20 ଗୋଷ୍ଠୀର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପରମ୍ପରାରୁ ବିମୁଖତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ G20 ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଆମେରିକାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଏକ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା ପାସ୍ କରିଥିଲେ।
ଆୟୋଜକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ କୂଟନୈତିକ ମତଭେଦକୁ କାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ଆମେରିକା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବୟକଟ କରିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମାଫୋସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମାର ଶବ୍ଦାବଳୀ ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରିଛି। ତଥାପି, ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଘୋଷଣାନାମା ସଂପର୍କରେ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମାଫୋସାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ପ୍ରିଟୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବଢାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ଏକ ପୃଥିବୀ-ଏକ ପରିବାର କଥା କହିଲେ ମୋଦୀ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ G-20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ । "ସଂହତି, ସମାନତା, ସ୍ଥିରତା" ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର "ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍" ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ "ଏକ ପୃଥିବୀ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ" ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ, ଜଳବାୟୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣର ସ୍ୱର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇଥିଲା।