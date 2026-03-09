ତେହେରାନ: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟ ନଅ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ, ଇରାନ ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରୁ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଭିତରର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ, ଏବେ ତେହେରାନରେ କଳା ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶାହରାନ ଇନ୍ଧନ ଡିପୋ ଏବଂ ଆଲବୋର୍ଜ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଘନ କଳା ଧୂଆଁ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଥିଲା।
ରବିବାର ସକାଳେ ତେହେରାନରେ କଳା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ କଳା ଥିଲା। ଏଥିରୁ କଡ଼ା ତେଲିଆ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ତୈଳ ଡିପୋ ଏବଂ ରିଫାଇନାରୀରୁ ନିର୍ଗତ ତେଲ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏହା ମେଘ ସହିତ ମିଶି ବିଷାକ୍ତ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ଶରୀରରେ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ପଚାଇ ସଢ଼ାଇ ଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଇରାନୀ ରେଡ୍ କ୍ରେସେଣ୍ଟ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ଜାରି କରି କହିଛି, ବର୍ଷାରେ ସଲଫର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପରି ବର୍ଷା ଚର୍ମରେ ଜ୍ୱଳନ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସରେ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।