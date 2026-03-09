ତେହେରାନ: ଇରାନର ସେନା କହିଛି ଯେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନେ ଚାରୋଟି ଉନ୍ନତ ଆମେରିକୀୟ ଥାଡ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ରାଡାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାତମ ଅଲ-ଆନବିୟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ-ପ୍ରତିରୋଧୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ରାଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଡାରଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନେଟୱାର୍କକୁ ରିୟଲ ଟାଇମ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ।

ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (ଆଇଆର୍‌ଜିସି)ର ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି, ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପଶ୍ଚିମ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଆଇଆର୍‌ଜିସି କହିଛି, ଆମର ନୌସେନା ଆମେରିକାର ଅଲ-ଉଦୈରି ହେଲିକପ୍ଟର ଘାଟି ଉପରେ ଏକ ମିଳିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍-କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ଥାଡ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରିପାରିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

