ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାର ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା। ସେ ଇରାନ ଉପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହାମଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଇରାନ ତେଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ।
ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକାର ମାଷ୍ଟରପ୍ଳାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରିଛି। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ, ୱାସିଂଟନ ଆମର ତୈଳ ସମ୍ପଦକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗ୍ରାହାମ କହିଛନ୍ତି, ଭେନେଜୁଏଲା ପରି, ଆମେ ଇରାନୀ ତେଲ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାହୁଁଛୁ। ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଇରାନ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେରିକା ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରେ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଲାଭ ଦେବ ଓ ଚୀନ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ, କାରଣ ବେଜିଂ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶରୁ ତେଲ ପାଉଛି।
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଆମେରିକୀୟ ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବା ନେଇ ଟମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଶାସକ ଦଳ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ତେହେରାନରେ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଆଉ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ୱାସିଂଟନର ପ୍ରକୃତ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି ତୈଳ ସମ୍ପଦ। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ତେଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ। ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଇରାନ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।