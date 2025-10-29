ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ନଦୀ ମଝିରେ ବୁଡିଲା ବୋଟ୍, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବହରାଇଚ ଜିଲ୍ଲା କୋଡିୟାଲ ନଦୀରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅଘଟଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏବେଏବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷିୟା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏବେବି ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବହରାଇଚ। ଭରତପୁର ହେଉଛି କଟାର୍ନିଆଘାଟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜର ଏକ ଗ୍ରାମ। ଏଠାକାର ଲୋକେ କୋଡିୟାଲ ନଦୀ ଉପରେ ଭରସା କରି ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି । ଜଳ ପଥ ଦେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଲଖିମପୁରର ଖୈରାଟିଆ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଖୈରାଟିଆରୁ ଭରତପୁରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟି ଗାଁ ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ମୋଟ ୨୮ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ।
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯୋଗୀ
ବୋଟ ଟ୍ରାଜେଡି ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାମ ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
