ଆଟଲାଣ୍ଟା: ପେରୁର ଲିମାରୁ ଆସୁଥିବା LATAM ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ଆଟଲାଣ୍ଟାର ହାର୍ଟସଫିଲ୍ଡ-ଜ୍ୟାକସନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି। ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ, ବୋଇଂ ୭୬୭ ବିମାନର ସମସ୍ତ ଆଠଟି ଟାୟାର ଏକକାଳୀନ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ରନୱେରେ ଘନ ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।
ବିମାନରେ ଥିବା ୨୨୧ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କାରଣ ବିମାନଟି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ରନୱେରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ
ଲିମାରୁ ସାତ ଘଣ୍ଟାର ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରେ LATAM ଫ୍ଲାଇଟ୍ ୨୪୮୨ ଆଟଲାଣ୍ଟା ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଲଗାତାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ରନୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନର ସମସ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିଅର ଟାୟାର ଫାଟି ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା । ଯାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ବିମାନର ଚକରୁ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
କ୍ୟାବିନ ଭିତର ଧ୍ୱଂସ
ବିମାନଟି ଏତେ ଜୋରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଯେ, ଝଟକା କିଛି କ୍ୟାବିନ ପ୍ୟାନେଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ବିମାନଟି ଅଟକିବା ପରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ରନୱେରେ ଥରିବାକୁ ଳାଗିଥିଲା। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିମାନ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଟର୍ମିନାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବୈଷୟିକ ମତାମତ
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କ ମତରେ, ବୋଇଂ ୭୬୭ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ବିମାନରେ ସମସ୍ତ ଆଠଟି ଟାୟାର ଏକକାଳୀନ ଫାଟିଯିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ, ବିମାନର ଆଣ୍ଟି-ସ୍କିଡ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଚକଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଘର୍ଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଟାୟାରଗୁଡ଼ିକ ଏକକାଳୀନ ଫାଟିଯାଇ ଥାଇପାରେ। ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (FAA) ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଏବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅପସାରଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରନୱେକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। LATAM ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ମରାମତି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିମାନକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ମାନବ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ନା ବିମାନର ପୁରୁଣା ବ୍ରେକିଂ ହାର୍ଡୱେରରେ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି।
