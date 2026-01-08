ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନବାଧିକାର ଓକିଲ ଏବଂ କର୍ମୀ ଇମାନ ମାଜାରି ପୁଣି ଥରେ ଅଛନ୍ତି ଖବର ଶିରୋନାମାରେ । ସେ ସେନା ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏକ କଣ୍ଟା । ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ନାକେଦମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇମାନ ମାଜାରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହାଦି ଅଲି ଛତ୍ଥାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେନା ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭାଗକୁ ଉସୁକାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ସେମାନେ ଏବେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମାବାଦ କୋର୍ଟରେ ଆନ୍ତଃ-ସେବା ଜନସମ୍ପର୍କ(Inter-Services Public Relations) (ISPR)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସମନ କରାଯାଉ।
ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ଇମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୁଧବାର ଇସଲାମାବାଦ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରି ସେନାର ମିଡିଆ ୱିଙ୍ଗ, ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ (ISPR)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DG ISPR)ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସମନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଇମାନ ମାଜାରି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅହମଦ ସରିଫ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ "ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲ" ଏବଂ "ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଟ" ବୋଲି କହି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ISPR ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସମନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନକୁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହାଜର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆବେଦନର ବିଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ଦଳକୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କପି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ମାଜୋକା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ISPR ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସମନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନକୁ ଏହାର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ
୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଇମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଅପରାଧ ନିବାରଣ ଆଇନ (PECA) ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାଗତ ବିଭାଜନକୁ ଉସୁକାଇବା ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଦମ୍ପତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଫଜଲ୍ ମାଜୋକାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଲିଖିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସରକାରୀ ଓକିଲ ସାକ୍ଷୀ ଶାହରୋଜ ରିଆଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା(National Cyber Crime Investigation Agency)(NCCIA ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା FIR ରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଦମ୍ପତି ଖାଇବର-ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବଳପୂର୍ବକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଇମାନ ମାଜାରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ବିଚାରଧାରା ସହିତ ସମାନ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହାଦି ଅଲିଙ୍କ ଉପରେ ଇମାନଙ୍କ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ଏଫଆଇଆରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (ବିଏଲଏ) ଏବଂ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ଭଳି ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ବିରୋଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରି ନଥିବା କହି ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇମାନ ମାଜାରି ଏବଂ ହାଦି ଅଲି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
ଇମାନ ମଜାରି କିଏ?
ଇମାନ ମାଜାରି ପ୍ରାୟତଃ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଇମାନ ମାଜାରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ମାନବାଧିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଇମରାନ ଖାନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିରିନ ମାଜାରିଙ୍କ ଝିଅ। ଇମାନ ମାଜାରି ଏଡିନବର୍ଗ ଆଇନ ସ୍କୁଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ କ୍ୟାରିୟର ମାନବାଧିକାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ସେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜାତିଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଲଢୁଛନ୍ତି।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ, ସେ ପସ୍ତୁନ୍ ତହାଫୁଜ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ (PTM) ରାଲିରେ ଏକ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେନା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କିଛି ଅଂଶକୁ "ପ୍ରକୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହି ବିବୃତି ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।