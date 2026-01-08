ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ୧ ରନରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସରଫରାଜ ଖାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ଭଳି ବଡ ତାରକାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଦଳ ୨୧୭ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଜୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପଞ୍ଜାବ ୨୧୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ୨୧୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବ ୨୧୬ ରନ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କେବଳ ୮ ରନ କରିପାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଇପିଏଲ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନଥିଲେ, ୧୧ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଅନମୋଲପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ୫୭ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ରମନଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ୭୨ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପଞ୍ଜାବକୁ ୨୦୦ ରନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ମୁମ୍ବାଇର ଇନିଂସ ଅଙ୍ଗକୃଶ ରଘୁବଂଶୀ ଏବଂ ମୁଶିର ଖାନ ଓପନ କରିଥିଲେ। ମୁଶିର ୨୧ ଏବଂ ରଘୁବଂଶୀ ୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସରଫରାଜ ଖାନ ମାତ୍ର ୧୫ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସରଫରାଜ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୨୦ ବଲ୍ରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ମାରି ୬୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏକ ଦୃଢ଼ ୮୨ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୩୪ ବଲ୍ରେ ୪୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁବେ ମାତ୍ର ୧୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଏକ ସମୟରେ, ମୁମ୍ବାଇ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲା। ୨୭ ଓଭରରୁ ଅଧିକ ଓଭର ବାକି ଥିବା ବେଳେ, ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୬ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେଠାରୁ, ପଞ୍ଜାବର ବୋଲରମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୪ ରନ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଅଧା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଦେଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୁମ୍ବାଇର ଇନିଂସ ୨୧୫ ରନରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ଦଳ ଗୋଟିଏ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲା।