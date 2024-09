ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜବଲପୁରରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋର ୬-ଇ-୭୩୦୮ ବିମାନରେ ବୋମା ଥିବା ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହା ପରେ ବିମାନଟି ଶୀଘ୍ର ନାଗପୁରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଧମକ ମିଳିବାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ବିମାନର ୱାଶରୁମର ଟିସୁ ପେପରରେ 'ବିମାନରେ ବୋମା ଅଛି ଲେଖାଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

