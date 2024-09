ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚରେ ନରଖାଦକ ଗଧିଆଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ଗଧିଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଛି। ବାହରାଇଚ ଡିଭିଜନ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପୁରା ଟିମ୍ ଗଧିଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଧିଆର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଗଧିଆ ଧରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବାହରାଇଚରେ ଗଧିଆମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଗଧିଆଙ୍କ ଯୋଗୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଟି ଗଧିଆକୁ ଧରିଥିବାବେଳେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗଧିଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।

ଦୁଇ ଗଧିଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ୪୮ ଦିନ ଧରି ଗଧିଆ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି।

