ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେକୌଣସି ବିକ୍ରୟକୁ କୋର୍ଟରେ ବେଆଇନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ।
ଭାରତରେ ମିଳିତ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ତଥାପି, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ଏବଂ ଅଣୁ ପରିବାରର ଉତ୍ଥାନ ସହିତ, ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ କ୍ରମଶଃ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Second wife's Children also entitled to inherit: ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହକ୍ଦାର: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ
ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ଏପରି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ସଚେତନ ନଥାନ୍ତି।
ତେବେ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ବିନା କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୈତୃକ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହ-ମାଲିକ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଂଶ ରହିଛି, ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଚୁକ୍ତି ବିନା କରାଯାଇଥିବା ବିକ୍ରୟ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ନୁହେଁ।
ଯେକୌଣସି ବିକ୍ରୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିନା ସମ୍ମତିରେ ବିକ୍ରୟ କରାଗଲେ କ'ଣ ହେବ?
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ବିକ୍ରୟକୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ବିକ୍ରୟକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର, ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାର ଏବଂ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି । କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରୟ ଡିଡ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାତିଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:200 women achieved safe motherhood: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ସମୟରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଆଇନଗତ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଂଶ ଏବଂ ଅଧିକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ସମସ୍ତ ସହ-ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ଦେବା ଉଚିତ , ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିବାଦକୁ ରୋକିଥାଏ।