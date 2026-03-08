ଓଟାୱା: କାନାଡା ସରକାର ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ (ପିଆର୍) ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇମିଗ୍ରେସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେନା ମେଟଲେଜ୍ ଡିଆବ୍ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାହିଦା ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୩ ହଜାର ପ୍ରବାସୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଭାରତୀୟମାନେ କାନାଡାର କର୍ମଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହି ଘୋଷଣା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆରତୀ
ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ପିଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଡିଆବ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଏପ୍ରିଲରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ୨୦୨୫ ରେ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ପରମିଟ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ୨୦୨୬ ରେ ୧୯ ଲକ୍ଷ ପରମିଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଅଣ-ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାନାଡାର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଂଶକୁ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ଯାହା ୨୦୨୫ ଶେଷରେ ୬.୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାରେ ପରିଣତ କରିବା ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।ଡିଆବ୍ କହିଛନ୍ତି,ଯଦି ଆପଣ କାନାଡାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ପରିଦର୍ଶକ, ଛାତ୍ର କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଭିସା ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ସମୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବେ।
ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି କାନାଡା ସରକାରଙ୍କ ବିଲ୍ ସି-୧୨
କାନାଡା ସରକାରଙ୍କ ବିଲ୍ ସି-୧୨ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ପ୍ରବାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେବ। ଡିଆବ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା, ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରବେଶକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଭା ଆକର୍ଷଣ ରଣନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା।
କାନାଡାକୁ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶହ ଶହ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାନାଡିଆନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆମକୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ଶ୍ରମିକ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଡିଆବ କହିଛନ୍ତି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅପମାନ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ