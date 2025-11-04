ବିଳାସପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁର ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆସୁଛି ଲଗାତାର ଅପଡେଟ୍ । ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର । କାହିଁକି ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଘଟିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କାରଣ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣାପଡିଛି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ।
VIDEO | Bilaspur (Chhattisgarh): MEMU local train No. 68733 (Gevra Road–Bilaspur) collides with a goods train on the up line between Gatora and Bilaspur at about 4 pm ; rescue operations are underway. pic.twitter.com/6l8TDLiskZ— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
ଏଥିପାଇଁ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା
ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମଧ୍ଯ ରେଲଓ୍ୱେର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେମୁ ଟ୍ରେନ ସିଗନାଲ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ଟ୍ରେନଟି ସିଗନାଲ ନମାନି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା । ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନକୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ ପଛରୁ ପିଟିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
Bilaspur Train Accident | बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से कैसे टकराई? AI वीडियो देखिए... pic.twitter.com/GmnBKPGknF— Shivam Rai (@ConnectShivam) November 4, 2025
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରର ସ୍ଥିତି...
ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ରୁଟରେ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ବିଳାସପୁର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ୪ଟା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ-
🔴LIVE | Bilaspur Train Accident: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଛାତିଥରା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ୬ ମୃତ
ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ-
Bhubaneswar Smart City Limited: ସବୁଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ବିଫଳ: ଜନପଥରେ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବଦଳରେ ଲାଗିବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରୀଲ୍