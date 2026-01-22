ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ । ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖଉଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲ ବି ସେତିକି ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି । ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏଥର ବିଜେପି ଫାଇଦାରେ ରହିବ । କାରଣ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଏଥର, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବେ ନାହିଁ । ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ଆପ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ଅଭାବରୁ, ବିଜେପି ମେୟର, ବରିଷ୍ଠ ଡେପୁଟି ମେୟର ଏବଂ ଡେପୁଟି ମେୟର ପଦବୀ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ।
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସସପେନ୍ସ ଲାଗିରହିଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଆପ୍ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ ଗଢି଼ବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ସସପେନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଭାରୀ ଜର୍ନୈଲ ସିଂହ । ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହରମୋହିନ୍ଦର ସିଂହ ଲକି ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏବେ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତିନୋଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ । ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନରେ ମୋଟ ୩୫ ଜଣ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପିରେ ୧୮ ଜଣ କାଉନସିଲର, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ୧୧ ଜଣ କାଉନସିଲର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ୬ ଜଣ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ।