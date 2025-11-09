US-China Trade : ଚୀନ୍ ଆମେରିକାକୁ କିଛି ଡୁଆଲ ୟୁଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ନିଷେଧକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏଥିରେ ଗାଲିୟମ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଆଣ୍ଟିମୋନି ପରି ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚୀନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରବିବାର (୯ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଆଜିଠାରୁ ୨୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଉ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ଚୀନ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଛାଡ଼
ଚୀନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥଗିତ କରିବାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉପାଦାନ ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡାଯାଉଛି। ଦୁଇ ନେତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
