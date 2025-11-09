Bangladesh Sheikh Hasina ousted : ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହିବୁଲ ହାସନ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ଟୁଡେ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଚୌଧୁରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କାର ପଛରେ ଆମେରିକୀୟ ସଂଗଠନ ୟୁଏସଏଡ୍ ଏବଂ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ପରିବାରର ହାତ ଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କର ଆମେରିକା ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତଥାପି, ଆମେରିକା ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ "ହାସ୍ୟସ୍ପଦ" ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଖାରଜ କରିସାରିଛି।
ଚୌଧୁରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ କିଛି ଏନଜିଓ ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଆମେରିକୀୟ ଏନଜିଓ, ବିଶେଷକରି ୟୁଏସଏଡ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିପବ୍ଲିକାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଆସୁଛନ୍ତି।" ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଏସଏଡ୍ ପାଣ୍ଠିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ "ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ" ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 'ଏହି ପାଣ୍ଠି ଯୋଗୁଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅରାଜକତା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଦଙ୍ଗାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।' ଏହି ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ଆମେରିକାର ହାତ ଥିବା ଖୋଦ ହସିନା ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Sulakhyana Devi Marraige: ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟର ରାଣୀ: ବିବାହ କଲେ 'ରାଜାସାହେବ'
୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୪ରେ ଭାରତ ପଳାଇଆସିଥିଲେ ହସିନା
ଚୌଧୁରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୪ରେ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ପତନ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ "ସତର୍କିତ ଯୋଜନା"ର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୪ରେ ଏକ ଭିଡ଼ ଢାକାରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Pakistan : ସେନା ହେବ ସର୍ବେସର୍ବା, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଶାହବାଜ