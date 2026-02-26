ବେଜିଂ: ଆମେରିକା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଚୀନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇରାନର ପକ୍ଷ ନେଇଛି। ଚୀନ୍ ୱାସିଂଟନକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ତେବେ ବିରଳ ଧାତୁ ରପ୍ତାନି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିବା ଚୀନ୍ ଠାରୁ ଆମେରିକା ବିରଳ ଧାତୁ କିଣିଥାଏ। ଓମାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଜେନେଭାରେ ତେହେରାନ ଓ ୱାସିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ୍ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛି। ଚାଇନା ଟୁଡେ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଜିଂର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଶିଳ୍ପକୁ ଠପ୍ କରି ଦେଇପାରେ।
ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମରେ ବିରଳ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନରେ ମଧ୍ୟ ବିରଳ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ଏଫ୍-୩୫ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ବିରଳ ଧାତୁ ଉପରେ ହେଉଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ୫ ପ୍ରତିଶତ ସାମରିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚିପ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିରଳ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆମେରିକାର ମୋଟ ବିରଳ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାରର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଚୀନ୍ରୁ ଆସିଥାଏ।
ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି
ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଚୀନ୍ ଠାରୁ ସୁପରସୋନିକ୍ ଆଣ୍ଟି-ସିପ୍ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ ଇରାନ ଚାହୁଁଛି। ଏନେଇ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରାୟ ହୋଇସାରିଛି। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ସିଏମ୍-୩୦୨ ମିସାଇଲ୍ ପାଇବ। ଏହି ସୁପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୨୯୦ କିଲୋମିଟର। ସେସବୁ ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନା ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରିବ।
ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅନୁସାରେ, ଚୀନ୍ ଦ୍ବାରା ଇରାନକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ। ଚୀନ୍ ସିଏମ୍-୩୦୨ ମିସାଇଲ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜାହାଜ-ବିରୋଧୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଏ। ଏହା ବିମାନ ବାହକ କିମ୍ବା ବିଧ୍ୱଂସକକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ।।
ଇରାନ ଚୀନ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ତେଲ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ମାରିଟାଇମ୍ ପ୍ରଫେସନାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଇରାନରୁ ଅତି କମରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ କିଣିଥାଏ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଚୀନ୍କୁ ଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଭେନେଜୁଏଲାର ଘଟଣା ପରେ, ଇରାନ ଉପରେ ଚୀନ୍ର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଯଦି ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଚୀନ୍ର ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ ହେଲେ ଚୀନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
