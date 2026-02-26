ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନନିର୍ଯାତନା ଓ ପୋକ୍ସା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବାରାଣସୀ ମଠରେ ଦୁଇ ମାସ ବିତାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିକା ଭୂମିକା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ମଠରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ଏକ ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ଗୁପ୍ତ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କୋଠରୀ ଅଛି। ଯାହା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସଖୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।ଲେଖିକାଭୂମିକା ଦ୍ୱିବେଦୀବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ବାରାଣସୀର ବିଦ୍ୟା ମଠରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କାଶୀ ଓ ପ୍ରୟାଗ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରି ଲେଖିବା। ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ମଠ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ମତ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭୂମିକା ଦାବି କରନ୍ତି, ମଠରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରର ସରଳତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପରିବେଶ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, ଏଲ୍ଇଡି ଟେଲିଭିଜନ ତଥା ମହଙ୍ଗା କାର୍ପେଟ ସହିତ ଭିତରର ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ।
ମଠକୁ କୁହାଯାଏ ଦିଦି ମାନଙ୍କ ନକ୍ଷେତ୍ର
ମଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଖୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଜଣେ ମହିଳା ହସି ହସି ନିଜକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସଖୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମଠମଧ୍ୟରେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଓ କୋଠରୀ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଦିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଠାକୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ। ଭୂମିକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଠର କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସଖୀଙ୍କର ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମଠ ପରିସରରେ ଏକ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଠରେ ରହୁଥିବା ପିଲା କିମ୍ବା ଛୋଟ ବଟୁକମାନେ ସେଠାରେ ଗାଧୋଇ ନଥାନ୍ତି।ଲେଖିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଯୁବ ସନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଠରେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପରିଚାଳକ ଓ ରୋଷେଇଆ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ୮ ବର୍ଷୀୟ ସୁନ୍ଦର ବଟୁକ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରି ଦେଇ, କହିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି।
ମଠରେ କେହି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଧାର୍ମିକ ନୀତି
ମଠଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ ୪ଟାରେ ଉଠି କଠୋର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମଠରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଠିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି କଠୋର ଧାର୍ମିକ ନୀତି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ମଠ ପରିଚାଳିକା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ,ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ନିଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ; ସେ ଏଠାକୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପରିଚାଳିକା ମଧ୍ୟ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସଖୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ।ମେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ବନାରସ ମଠରୁ ଆସିଥିବା ଭୂମିକା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଯେକେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଓ ରହସ୍ୟମୟ ରହିଛି।
ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିଲା ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ
ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସହଜାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ନିକଟତର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ।ଭୂମିକା ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ଚାପରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ନିଜ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଖୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭୂମିକାଙ୍କ ଦାବି ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ମଠ ଭିତରେ କଥିତ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
