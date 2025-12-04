Chinese Reusable Rocket : ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ରକେଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଚୀନ୍ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ରକେଟ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନର ଉଦ୍ୟମକୁ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Asim Munir : ଅସୀମ ମୁନୀର ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ସିଡିଏଫ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ ଦେଲେ ମଂଜୁରୀ
ଚୀନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରକେଟ୍, ଝୁକ୍-୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣରେ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଅବତରଣ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏକ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଫାଲକନ୍-୯ର "ଚାଇନିଜ୍ କପି" ବୋଲି ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Putin in India: ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ପୁଟିନ, କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ
ଏହି ବିଫଳ ଅବତରଣ ଚୀନ୍ର ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ବେଜିଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମହାକାଶ ବଜାରରେ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ ତାହାର ଉଦ୍ୟମକୁ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି । ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣରେ କକ୍ଷପଥ ହାସଲ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା: ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ।