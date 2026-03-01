ତେହେରାନ: ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏକ କଠୋର ଶାସନ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଟକଣା, ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସନ୍ତୋଷ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ, ଦେଶ ଏବେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଇରାନ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ରାଜନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ବିତୀୟରେ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ, ତୃତୀୟରେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥରେ ସାମରିକ ଶାସନ।
ପ୍ରଥମ ବିପଦ: ଗୃହଯୁଦ୍ଧ
ଇରାନରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରତିବାଦ, ଜାତିଗତ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଶରେ ପାରସ୍ୟ-ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ କୁର୍ଦ୍ଦିଶ, ବଲୁଚ୍ ଓ ଆରବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ଉଭା ନ ହୁଏ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସିରିଆ ଏବଂ ଲିବିଆ ଭଳି ଉଦାହରଣକୁ ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଦ୍ବିତୀୟ ବିକଳ୍ପ : ଜଣେ ନୂତନ ନେତା
ଇରାନର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନୂତନ ନେତା କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବେ। ଯଦି ଶାସନ ଭିତରୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ସଂସ୍କାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ। ତଥାପି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କେବଳ ନେତାଙ୍କ ଚେହେରା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାଧାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ।
ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ: ଆମେରିକା ହାତର କଣ୍ଢେଇ ଶାସକ
ଇରାନରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ଆମେରିକା, ନିଜ ପସନ୍ଦର ସରକାର ଇରାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିାବୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାହ୍ୟ ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିବା ପରି ମନେ କରାଯାଏ, ତେବେ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଆମେରିକୀୟ ହାତର କଣ୍ଢେଇ ଶାସକ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ କ୍ଷମତା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ଦେଶ ଭିତରେ ବୈଧତାର ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିପାରେ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଚତୁର୍ଥ ବିକଳ୍ପ: ସାମରିକ ଶାସନ
ଇରାନ ରାଜନୀତିରେ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଯଦିଓ ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରେ ତେବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହା ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ ହେବ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭାବ
ଇରାନରେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏହାର ସୀମା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ, ତୈଳ ବଜାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେହେରାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି। ଇରାନ କେଉଁ ପଥ ନେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ସଂସ୍କାର କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସ୍ଥିରତା ଦିଗରେ ଦେଶର ପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି।।
