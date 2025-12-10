ତିରୁପତି: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମରେ ରେଶମ ପୋଷାକ କିଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଡୁର ମିଶ୍ରଣର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରେଶମ କପଡା କ୍ରୟ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ।
ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (TTD) ଏପରି କପଡା କିଣିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣା ଅଧିକ ଥିଲା। ଦଳ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବଜାରରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କପଡାକୁ ୧,୪୦୦ ଟଙ୍କାରେ TTDକୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉଭୟରେ ଅସମାନତା ଜଣାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଯୋଗାଣକାରୀ, VRS ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍, ପ୍ରକୃତ ରେଶମ ବଦଳରେ ପଲିଷ୍ଟର କପଡ଼ା ପଠାଉଥିଲା। ଲ୍ୟାବ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ କପଡ଼ାଟି ଆଦୌ ରେଶମ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ୨୦୧୫ ରୁ ୨୦୨୫ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତିରେ ବ୍ୟବହୃତ କପଡ଼ା ଅପମିଶ୍ରିତ ରହିଥିଲା, ଏବଂ କେହି ଏହାକୁ ଦେଖି ନଥିଲେ। ଏହା ନିଜେ ଏକ ଗୁରୁତର ପଦ୍ଧତିଗତ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
ପଲିଷ୍ଟରକୁ ଅସଲି ରେଶମ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଠିକାଦାରମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ନକଲି ରେଶମ ଦୁପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ୧୦୦ପ୍ରତିଶତ ପଲିଷ୍ଟର-ରେଶମ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବତା ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା।
* ଜଣେ ଠିକାଦାର ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ ଦୁପଟା ଯୋଗାଇଥିଲେ
* ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁପଟାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୩୮୯ ଟଙ୍କା ଥିଲା
* ଏହା ପ୍ରକୃତ ରେଶମରେ ତିଆରି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା
ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଦୁପଟାଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିଲ୍କ ବୋର୍ଡ ସମେତ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଠକେଇକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ଦୁପଟାଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍କରେ ତିଆରି ନୁହେଁ, ବରଂ ପଲିଷ୍ଟରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା TTDକୁ ୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମାମଲାଟି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋ (ACB)କୁ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ACB ଏବେ ତଦନ୍ତ କରିବ ଯେ ଟେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ କିଏ ଏପରି ରିହାତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ତଦାରଖ ତ୍ରୁଟି କିପରି ଘଟିଲା।
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ACBକୁ ତଦନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ
TTD ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି.ଆର. ନାଇଡୁ "ପାଟ୍ଟୁ ଭାଷ୍ଟ୍ରାଲୁ" (ରେଶମ ସ୍କାର୍ଫ) ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କ୍ରୟ ବିଭାଗରେ କିଛି ଅସଙ୍ଗତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଏହାର ସୂଚନା ପାଇ, ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋ (ACB)କୁ ତଦନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ। ACB ଏବେ ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିବ।
ଟିଟିଡି ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛି: ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ, ପବିତ୍ର ଲଡୁ ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଲଡୁରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ ବଦଳରେ ପଶୁ ଚର୍ବି କିମ୍ବା ଭେଜାଲ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସିବିଆଇର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ ରେ, ପରକାମଣି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।"ଶ୍ରୀବାରୀ ହୁଣ୍ଡି" ଦାନ ବାକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିଭି ରବି କୁମାର ନାମକ ଜଣେ କିରାଣୀ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପରେ, TTDର କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯଦି ସାଧାରଣ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିନାହିଁ, ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ କ’ଣ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।