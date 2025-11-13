ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଇଁ "ସିପ୍ମେଣ୍ଟ" ଏବଂ "ପ୍ୟାକେଜ୍" କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଫରିଦାବାଦରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦେଶୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଡର ପାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ତେଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକୁ କୋଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଇଁ ସିପ୍ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:SI recruitment scam : ସିବିଆଇ ହାତକୁ ଗଲା ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି
୪ ନମ୍ବର ଆଉ ୧୩ ନମ୍ବର ରୁମ୍ରୁ ମିଳିଥିଲା ଡାଏରୀ
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଡାକ୍ତର ଉମର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ଡାଏରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଡାଏରୀଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଉମରଙ୍କ ଚାରି ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଏବଂ ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ୧୩ ନମ୍ବର ରୁମ୍ରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୁଲିସ ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଏକ ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ରୁମ୍ରୁ ସେମାନେ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର ୩୦୦ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧାଉଜରେ ୩୬୦କିଲୋ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଥିଲେ।
ମିଳିଥିବା ଡାଏରୀ ଏବଂ ନୋଟ୍ବୁକରେ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ୮ ରୁ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଡାଏରୀରେ "ଅପରେସନ୍" ଶବ୍ଦଟି ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଲାଲକିଲ୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:DNA Test Confirms Terrorist Umar: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ବଡ଼ ଖୁଲାସା: i20 କାର ଚଳାଉଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର, DNA ପରୀକ୍ଷାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ