Congo Plane Crash: ସୋମବାର ସକାଳେ ଆଫ୍ରିକାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କଙ୍ଗୋର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଇସ୍ ୱାଟୁମ୍ କାବାମ୍ବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ଏକ ଗୁରୁତର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।
ରାଜଧାନୀ କିନସାସାରୁ କୋଲୱେଜି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବା ବିମାନଟି ଅବତରଣ ସମୟରେ ରନୱେରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଘଟଣାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓରେ ବିମାନଟି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ବସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇନାହାନ୍ତି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : AZAM Khan : ପାନ କାର୍ଡ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଆଜମ ଖାଁଙ୍କୁ ୭ ବର୍ଷ ଜେଲ୍, ପୂର୍ବରୁ ଛେଳି ଚୋରି କରି ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟେମ୍ବୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରନୱେ ଛାଡିବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିମାନରେ ଥିବା ୨୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇ ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ନିଆଁରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ କୋଲୱେଜି ନିକଟସ୍ଥ କାଲୋଣ୍ଡୋ ଖଣିରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶନିବାର ୩୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Delhi Blast: ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଆରଏସଏସ, କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ