ମୁମ୍ବାଇ : ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ (Delhi Blast) ସମ୍ପର୍କରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହୁସେନ ଦଲୱାଇ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଆରଏସଏସ(RSS)କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀରରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଂଚଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦଲୱାଇ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସିଧାସଳଖ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଆରଏସଏସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଆରଏସଏସ ଭୂମିକାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଗରମ କରିଛି, କାରଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଏକ ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆରଏସଏସ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ କେତେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଏହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଆରଏସଏସକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ଏପରିକି ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୈରିକ ଆତଙ୍କବାଦ କଥା ଉଠାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରନଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ କଂଗ୍ରେସ କେବେବି କ୍ଷମା ମାଗିନଥିଲା ।
ଗତମାସରେ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଦେଶୀ ଚାପକୁ ସିଧାସଳଖ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା।
