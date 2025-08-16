ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବିଜେପି ଏନସିଇଆରଟିର ନୂତନ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଶହଜାଦ ପୁନାୱାଲା ଦେଶ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ, ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନା ଏବଂ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ତଥ୍ୟରୁ କେହି ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏନସିଇଆରଟିର ନୂତନ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ, ବିଜେପି ଦେଶ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରି କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ବିଭାଜିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁଷ୍ଟିକରଣରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି।
ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଶହଜାଦ ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଭାଜନ ଉପରେ ଏନସିଇଆରଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥ୍ୟରୁ ପଳାୟନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭାଜନ ସମୟରେ କିଏ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍, ନେହେରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ, ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍। ସେମାନେ ବିଭାଜନକୁ ରୋକିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ, ଯେକେହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ।। ନେହେରୁ ବିଭାଜନ ସପକ୍ଷରେ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।ଭାରତ ଏବେ ବି କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଏବଂ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିରେ ସେହି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଭୁଲ୍ ପଦକ୍ଷେପର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି, ସମାନ କାରଣ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭାଜନର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ମନେ ପକାଇଥାଉ, କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ।
କଂଗ୍ରେସ ଇତିହାସରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ଇତିହାସରେ ରହିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ, କଂଗ୍ରେସ ପଳାୟନ କରିଥାଏ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ୍।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଗୌରବ ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନସିଇଆରଟି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ବିଭାଜନର ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ସେହି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ରାହୁଲ-ଜିନ୍ନା ଦଳ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ। ଭାରତ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ତୁଷ୍ଟିକରଣର ବିଷାକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆଜିର କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ଜଣେ ମୁସଲିମ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା!: ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିବ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏନସିଇଆରଟି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକର ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,ଭାରତର ବିଭାଜନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟିର ତିନୋଟି କାରଣ ଥିଲା, ଜିନ୍ନା ଏହାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ।
VIDEO | On module of NCERT on partition, BJP spokesperson Shehzad Poonawalla (@Shehzad_Ind) says, "We have come to know about a special module of NCERT on partition, but we cannot run away from fact, the fact is, who was at the helm at the time of partition, they were Muslim… pic.twitter.com/no5HlVHkp4— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2025
ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ 'କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନେତାଙ୍କର ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ସେନା, ପୁଲିସ ଭଳି ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା। ନଚେତ୍, ଏପରି କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ବିଭାଜନକୁ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମାନବିକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ୧.୫କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ବିସ୍ଥାପନ, ଗଣହତ୍ୟା, ବଡ଼ଧରଣର ଯୌନ ହିଂସା ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ମୁଁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବି,କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ: ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ
NCERT | new-module | partition congress | Muslim League | Lord Mountbatten