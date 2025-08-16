ୱାଶିଂଟନ: ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରକୃତରେ ୟୁକ୍ରେନର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ,ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ୟୁକ୍ରେନର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନକରି ଯୁଦ୍ଧବିରାମ କଲେ ମୁଁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 

ଆଲାସ୍କାର ଆଙ୍କୋରେଜରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ 'ରେଜିଂ ମଡରେଟ୍ସ'ରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। 


ସେ କହିଥିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମେରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମେଣ୍ଟର ଧ୍ୱଂସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପରସ୍ପରର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ୨୦୧୬ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ୍  ନିର୍ବାଚନରେ ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ପୁଟିନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ନେତାଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବାରୁକଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କ୍ଲିଣ୍ଟନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିହାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।

ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ହିଲାରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ଏଥିରେ ଆମେରିକାର ବିଜୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। 

ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିଜର ଦାବିର ଅନ୍ତ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅନ୍ତ। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।

ଶୁକ୍ରବାର ଆଲାସ୍କାରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାର ନିକଟତର ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ, କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। 

ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମର ବୈଠକ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ସହିତ ଜଡିତ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ମଧ୍ୟ ବୈଠକକୁ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

