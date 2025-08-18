ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ(ଏନଡିଏ) ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ପରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଏହି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ଏଡିଆର)ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କର ମୋଟ ୬୭,୧୧,୪୦,୧୬୬ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଏଥିରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା, କୃଷି ଜମି ଏବଂ ଅଣକୃଷି ଜମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦଶମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ସେ ବିଜେପି ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ଦୁଇଥର ସାଂସଦ ରହିସାରିଛନ୍ତି।
ସେ ୧୯୯୮ ଏବଂ ୧୯୯୯ ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ୪ ମେ’, ୧୯୫୭ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସି.କେ. ପୋନୁସାମି ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ କେ. ଜାନକୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଆର.ସୁମତି। ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିର ୧୧ ଜଣିଆ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି (ଟିଡିପି) ଭଳି ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନଡ୍ଡା ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନିତ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ସର୍ବସମ୍ମତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ଜାରି ରହିବ। ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟର ସାଂସଦମାନେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ। ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭୋଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏନଡିଏ ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବିଜେପି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛି।
