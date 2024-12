ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ପାଣିପାଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଶୀତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଘନୀଭୁତ ହୋଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗଭୀର ଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୭ରେ ଏହା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଝଡର ନାମ 'ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫେଙ୍ଗଲ୍' ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଦେଇ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ନଭେମ୍ବର ୨୯ରୁ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂଆ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

୨୭ ନଭେମ୍ବରରେ କେରଳ ଏବଂ ମାହେରେ ବର୍ଷା ହେବ। ନଭେମ୍ବର ୨୮ ରୁ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୟନମ, ରାୟଲସୀମା ଉପରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୮ରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପଦଧ୍ବନୀ: ପୁଟିନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ନାଟୋ

ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନର ବେଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ୨୭ ରୁ ୨୯ ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦ ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ଯାହା ୮୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ୨୭ ରୁ ୨୯ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ, ଯାହାର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

#WATCH | Tamil Nadu | Director of Regional Meteorological Centre, Chennai, Dr S Balachandran says, "As of now, yesterday's depression intensifies today morning into a deep depression... It is likely to further intensify into a cyclonic storm and move towards the north direction,… pic.twitter.com/KB5Tv1yjFT