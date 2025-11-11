ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏକ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା Hyundai i20 କାରରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ନଅ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୪ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରାକ ଆଧାରରେ, କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫରିଦାବାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ମୌଳବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ଫରିଦାବାଦ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ।
ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଫରେନସିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଫରିଦାବାଦ ଡାକ୍ତର ଉମର ଉ ନବିଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳରୁ ଏକ କଟା ହାତ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କଟା ହାତ ଡାକ୍ତର ଓମାରଙ୍କର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ କଶ୍ମୀରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଡିଏନଏ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି।
କଟା ହାତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା
ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କାରଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, ଏହା କାରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଯାନବାହନ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏବଂ ଏନଡିଆରଏଫ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୯ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସାରା ସହରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଉମର ଉ ନବି, ଯିଏପୁଲୱାମା, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ୨୪ ଫେବ୍ଆରୁରି ୧୯୮୯ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଓମାରଙ୍କ ବାପା ଗୁଲାମ ନବୀ ଭଟ୍ ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଯିଏ ୧୦-୧୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନସିକ ରୋଗ ଯୋଗୁ ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଓମାରଙ୍କ ମାଆ ଶମିମା ବାନୋ ପୁଲୱାମାର କୋୟିଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏବଂ ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ବିବାହିତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅବିବାହିତ। ପୁଲିସ ଓମାରଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ମାଆ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଓମାର ଶ୍ରୀନଗରର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ମେଡିସିନରେ ଏମଡି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜିଏମସି ଅନନ୍ତନାଗରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ-ଫଲାହ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଓମାର ନର୍ଭସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଫେରାର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏକ କାର ପାଖରେ ନୀଳ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଉମର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଫଟୋଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫରେନସିକ୍ ଦଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଏକ କଟା ହାତକୁ କାର ଡ୍ରାଇଭରର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଯାହା ଉମରର ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଶ୍ମୀରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଖୁଲାସା ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉମର ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳବାଦୀ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଥିଲା।
ଏହି 'ଫରିଦାବାଦ ମଡ୍ୟୁଲ୍'ରେ ଉମରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଡାକ୍ତର ଆଦିଲଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଦିଲର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିର ଆଡ଼ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫରିଦାବାଦ ପୁଲିସ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଉମର ଖସି ପଳାଇଥିଲା।