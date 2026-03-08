ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,: ଷ୍ଟେଜ୍ ୪ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଅଦାଲତ ଅଲ୍-ଫଲାହ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଭେଦ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ଶୀତଲ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଧାନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେମୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରେକର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିବାଦୀୟ ନୁହେଁ। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ତିନି ପିଲା ୟୁଏଇରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବାରୁ ଭାରତ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରିବାରର ସହାୟତା ମିଳିପାରି ନ ଥିଲା।
ମନିଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ନଭେମ୍ବର ୧୮, ୨୦୨୫ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଅଲ୍ ଫଲାହ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ ନ ଛାଡିବାକୁ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ, ପାସପୋର୍ଟ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଡି ଏହି ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ସିଦ୍ଦିକି ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାୟନ କରିବାକୁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରି ଅଧିକ ଆଶଙ୍କାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।
