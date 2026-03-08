ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼: ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍) ସରକାର ଶନିବାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ନଗଦ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ସିଂହ ଚିମା ୯,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ‘ମୁଖମନ୍ତ୍ରୀ ମାୱନ ଧିଆନ ସତିକାର ଯୋଜନା’ (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ପଞ୍ଜାବର ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟମାନ କିମ୍ବା ଅତୀତର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଓ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ତଥା ଆୟକର ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କିମ୍ବା ବିଧବା/ନିରାଶ୍ରୟ ମହିଳା ପେନସନ୍ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଭଳି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
ପଞ୍ଜାବ ବଜେଟ୍: ‘ମା’ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି’
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୨,୬୦,୪୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିମା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୭ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଶାସନ ସହିତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ବଜେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ୧୮,୩୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଭାଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ଆବଣ୍ଟନ। ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୩୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ୨୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବ୍ସିଡି ୨୦୨୫-୨୬ ବଜେଟ୍ ଆକଳନରେ ୨୦,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ୧୫,୫୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ
ସ୍ଥାନୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗଲା ପଞ୍ଜାବ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ୧,୧୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୧୧୭ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ୪୦,୧୦୩ କିଲୋମିଟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାର ନବୀକରଣ କରି ସରକାର ୭,୬୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୯,୮୭୬ କିଲୋମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଚିମା କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ୧୫,୩୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିହନ ଧାନ (ଡିଏସ୍ଆର୍)କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରୟାସରେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେହତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ପରିବାର ପିଛା ବାର୍ଷିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧,୨୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଗୁରୁ ତେଗ୍ ବାହାଦୁରଙ୍କ ୩୫୦ତମ ସହିଦ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ସରକାର ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦପୁର ସାହିବରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଶିଖ୍ ପବିତ୍ର ସହରରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ୧୦୦ଟି ଆମ୍ ଆଦମୀ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ୧୯,୨୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୭% ଅଧିକ।
ଋଣ ବୋଝ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ସରକାର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ରାଜକୋଷ ନିଅଣ୍ଟ ଜିଏସ୍ଡିପିର ୪.୦୮% ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ୨.୦୬% ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜାବର ବକେୟା ଋଣ ୪,୪୭,୭୫୪.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୫-୨୬ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନରେ ୪,୦୭,୭୮୪.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜିଏସ୍ଡିପି ୯,୮୦,୬୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ୧୦% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
