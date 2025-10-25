ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଲି ଗାଁ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗାଁ'ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଏମସିଡି ସ୍କୁଲର ମଲ୍ଟି-ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ (ଏମଟିଏସ) କର୍ମଚାରୀ ରଘୁରାଜ ସିଂହ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ କାମକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୋହିତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ମଥୁରା ରୋଡର ଆଲି ଏକ୍ସଟେନସନ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ କାରକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ।
ତା’ପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କାରର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଂହଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରଡ୍ ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି।
କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ?
ସିଂହଙ୍କ ଉଭୟ ଗୋଡରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
କ’ଣ କହୁଛି ପୁଲିସ୍?
ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦରୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୋହିତ ଆଲି ଏକ୍ସଟେନସନରେ ଏକ ପ୍ଲଟ୍ କିଣି ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଡିଡିଏ) ନିର୍ମାଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ମୋହିତ ଡିଡିଏରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସିଂହଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା।
