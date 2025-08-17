ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ଦେଶକୁ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ୧୧,୦୦୦କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଟ୍ରାଫିକ ଜାମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ହ୍ରାସ କରିବା।
ଦ୍ୱାରକା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତାର ରାସ୍ତା-୨(ୟୁଇଆର-୨)ର ଦିଲ୍ଲୀ ସେକ୍ସନକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ନାମ ଦ୍ୱାରକା। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାହା ରୋହିଣୀ।
ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏଠାରେ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରାସ୍ତା-୨ର ଦିଲ୍ଲୀ ସେକ୍ସନର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ - ଦ୍ୱାରକା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରାସ୍ତା-୨ର ଦିଲ୍ଲୀ ସେକ୍ସନ, ରାଜଧାନୀର ଭିଡ଼ କମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi inaugurates two major National Highway projects, the Delhi section of the Dwarka Expressway and the Urban Extension Road-II (UER-II).— ANI (@ANI) August 17, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/v13owXV8pf
ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ କମ କରିବା।
#WATCH | Delhi: After inaugurating the Delhi section of the Dwarka Expressway and the Urban Extension Road-II (UER-II), PM Modi says, "The name of this expressway is Dwarka, the place where this event is going on is Rohini. I also belong to the land of Dwarkadheesh...'Poora… pic.twitter.com/6zHu9KCNUv— ANI (@ANI) August 17, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିକାଶର କ୍ରାନ୍ତିର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିକାଶର ଏପରି ଏକ ମଡେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ, ଏହା ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରାସ୍ତାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅଳିଆ ପାହାଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi interacts with the construction workers of the Delhi section of the Dwarka Expressway and the Urban Extension Road-II (UER-II).— ANI (@ANI) August 17, 2025
PM Modi will shortly inaugurate both National Highway projects worth a combined cost of nearly Rs 11,000… pic.twitter.com/WqymANzpuP
ଅଳିଆ ପାହାଡ଼କୁ ହ୍ରାସ କରି, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଅଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଛି। ଭାଲସ୍ୱା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ, ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆମ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
