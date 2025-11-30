ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀର ଗମ୍ଭୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡୁଛି। ଶୀତଦିନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି ଥରେ ବିଷାକ୍ତ କୁହୁଡ଼ିର ଘନ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଏ। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ଏପରି ରହିବା ଫଳରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

Advertisment

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Inauspicious Bungalow: ୩୯ ହାର୍ଡିଂ ​​ରୋଡ୍ ବଙ୍ଗଳା: ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ-ଆରଜେଡି ତିନି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ପାଲଟିଛି

ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ବିଭାଗ (PWD) ପକ୍ଷରୁ ୧୩ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ହଟସ୍ପଟ୍‌ରେ ମିଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯୋଜନା କାରଯାଉଛି। ଯାହା ପାଇଁ ୩୦୫ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏହି ସୁବିଧା ଆଗାମୀ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି। 

ମିଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କିପରି?

ଶୀତଦିନ ଆସିବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ  ପାଇଁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ କୁହୁଡ଼ି ସ୍ପ୍ରେ ବା ମିଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯାଉଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ଯୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ କୁହୁଡି ବା ଧୂଳିର ଆସ୍ତରଣ ଜମା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । 

କଣ ରହିଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ? 

ଏହି ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଫଳରେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୌର ପରିଷଦ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଫଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଏବେ ପବ୍ଲିକ୍ ୱର୍କସ୍ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Virat Kohli: ବିରାଟ କୋହଲି ମାରିଲେ ୮୩ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ, ଉତ୍ସବମୁଖର ପାଲଟିଲା ରାଞ୍ଚି ଷ୍ଟାଡିୟମ

ଏହା ୧୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଟସ୍ପଟ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଗାମୀ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକା, ଜନକପୁରୀ, ନରେଲା, ଅଶୋକ ବିହାର, ବିବେକ ବିହାର, ମୁଣ୍ଡକା, ରୋହିଣୀ, ୱାଜିରପୁର, ଚହଲା, ବାୱାନା, ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ପଞ୍ଜାବୀ ବାଗ ପଶ୍ଚିମରେ ଏହି ମିଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ ସିଷ୍ଟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି  

ରିପୋର୍ଟ: ଅର୍ପିତା ରଥ