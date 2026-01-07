ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ତାମିଲନାଡୁର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଡିଏମକେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାରଙ୍କୁ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଜନତା ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କର ରାୟ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ତିରୁପ୍ପାରଙ୍କୁଣ୍ଡମ୍ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପାପଥୁନରେ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ବିଜୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପାପଥୁନରେ ଦୀପ ଜାଳିବାର ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ବିଜୟ
କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଏହା ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ବିଜୟ। ଗୋୟଲ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ନେଇ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ, ଉପହାସ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ମାମଲା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଠାକରେ-ପାୱାର-ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ହିନ୍ଦୁ ଓ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି
ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଏମସି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଜବାବ ଦେବେ। ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ , ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍ୟତମ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ ଠାକରେ। ସେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ତାଙ୍କ ପିତା ହିନ୍ଦୁ ହୃଦୟ ସମ୍ରାଟ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ନୀତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପୌରସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ।
ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ସଂସଦରେ ଜଷ୍ଟିସ ଜିଆର ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ରାଜ୍ୟର ଡିଏମକେ ସରକାର ଏବଂ ସିଏମ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପରିବାର ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସିଏମ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏବଂ ଭଗବାନ ମୁରୁଗନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ତିରୁପ୍ପରଙ୍କୁଦ୍ରମ୍ ପର୍ବତରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ କୋର୍ଟ ଏଠାରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ଯେ, ତାମିଲନାଡୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତିରୁପ୍ପାରଙ୍କୁଣ୍ଡ୍ରମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ ଭଗବାନ ମୁରୁଗନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୂଜା ପାଉଥିବା ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏଠାରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଦୀପ ଜଳାଯାଉଛି। ଦୀପ ଜାଳିବା ୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି।