ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ବେଜିଂ: ସମ୍ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ ଧାତୁ(Rare Earth) ଏଳିମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ବିରଳ ଧାତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଗତିଶୀଳତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବିରଳ ଧାତୁକୁ ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀର "ନୂତନ ତେଲ" ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ୧୭ ବିରଳ ଧାତୁକୁ Rare Earth elements (REEs) କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଏବଂ ମେସିନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ, ପବନକଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
କୋଟାକ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଯେ, ଯଦିଓ ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଏକ ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପଛରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଦେଶ ବିଳ ଧାତୁକୁ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃହତ ଶକ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ବିରଳ ଧାତୁ କ’ଣ?
୧୭ଟି ଧାତୁ, ଯାହାକୁ ବିରଳ ଧାତୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ, ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ଏହି ଗୁଣବତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବିରଳ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଭବିଷ୍ୟତର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଏବଂ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିରଳ ଧାତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯେଉଁ ଦେଶର ଅଛି ସେ ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚୀନ୍ ଏହି "ନୂତନ ତୈଳ" ଖେଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୭୦% ବିରଳ ଧାତୁ ଖାନନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଏହାର ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି। ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ୯୦% ବିରଳ ଧାତୁ ବିଶୋଧନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣି କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନା କାହିଁକି,ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୬% ବିରଳ ଧାତୁ ଭାରତରେ ଅଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ପରିମାଣର ୧% ରୁ କମ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।
କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ବିପୁଳ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଭାରତର ‘ମିଶନ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍’
ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ମିଶନ (୨୦୨୫) ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଖଣି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ସମ୍ପ୍ରତି ହାସଲ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନି Indian rare earth limited (IREL)କୁ ଆମେରିକାର ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ।
IREL ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏକ ନୂତନ ସୁବିଧା ଖୋଲିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଭାବରେ ସାମାରିୟମ-କୋବାଲ୍ଟ ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଖଣିଜ ବିଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍(KABIL) ଏବଂ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣିଜ ସୁରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତା (MSP) ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।
ଚୀନ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ
ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏବେ ଚୀନ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (IEA) ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ର ଅଂଶ ୬୯% ରୁ ୫୧% କୁ ଏବଂ ବିଶୋଧନରେ ୯୦% ରୁ ୭୬% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟସନ ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ (PLI) ଭଳି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ୨୦୪୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିରଳ ଧାତୁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ୩୦୦% ରୁ ୭୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ "ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।
