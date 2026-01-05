ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ । ପୁଣି ଥରେ ଟାରିଫ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଡରାଇଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ । କହିଲେ ଭାରତ ଉପରେ ଆହୁରି ବଢିପାରେ ଟାରିଫ୍ । ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଆମେ ଟାରିଫ ବଢାଇବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।
#WATCH | On India’s Russian oil imports, US President Donald J Trump says, "... They wanted to make me happy, basically... PM Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy. It was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very… pic.twitter.com/OxOoj69sx3— ANI (@ANI) January 5, 2026
ଭାରତର ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବିଷୟରେ ମିଡିଆକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି- ସେମାନେ ମୋତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ । ସେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ନାହିଁ ବୋଲି । ତେଣୁ ମୋତେ ଖୁସି କରିବାର ଥିଲା। ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା... ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।