ୱାସିଂଟନ: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ନିର୍ବାସିତ ରାଜକୁମାର ରେଜା ପହଲାଭିଙ୍କୁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଇରାନରେ ପହଲାଭିଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ଇରାନରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରର ପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେନେଇ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି।
ରେଜା ପହଲାଭି ଇରାନରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ଶାସକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖେମିନି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଖେମିନିଙ୍କ ବିବାଦ ପରେ ପହଲାଭି ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ପହଲାଭି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ରେଜା ପହଲାଭିଙ୍କୁ ଇରାନର ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ରେଜା ପହଲାଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ । ଏଭଳି କରି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ମୁଙ୍ଗେରି ଳାଲ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପହଲାଭିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜାନୁଆରିରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପହଲାଭି ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ମନେହୁୖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଅଭିଯାନ ପରେ, ଇରାନ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେବେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ନିହତ ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଇରାନୀ ଜନତା ଖୋଲା ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଜଣେ ନେତା ଆବଶ୍ୟକ ଯିଏ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପୂର୍ବ ଶାସନ ପରି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବେ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନୀ ଜନତା ରେଜା ପହଲାଭିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ପରିଚୟକୁ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପହଲାଭି ରାଜବଂଶର ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେନେଟର ସେନେଟର ମାର୍କ ୱାର୍ନର ଏବଂ ଚକ୍ ସ୍କୁମର ଏହି ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦର ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଫିଂକୁ ଅଯଥା ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଭୋଟ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହା ପାରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ।
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ତିନୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ଇରାନର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ବିଶେଷକରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁନଃବିକାଶକୁ ରୋକିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବିଶ୍ୱ ଜାହାଜ ପରିବହନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଇରାନର ନୌସେନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଶାସନ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଏହାର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଅପରେସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା ବୋଲି ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି।