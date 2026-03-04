ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାୟୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପରିବହନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।
ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁରତକୁ ଓମାନ ଉପସାଗର ନିକଟରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି
ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ବିଧ୍ୱଂସକ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମାନ ଉପସାଗର ନିକଟରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଜାହାଜ ଶତ୍ରୁ ରାଡାର ନଜରକୁ ଏଡ଼ାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହା ୩୨ଟି ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ୧୬ଟି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଜାହାଜ ଆଣ୍ଟି-ସିପ୍ ମିସାଇଲ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି।
ଆଡେନ୍ ଉପସାଗର ଭାରତ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସ୍ୱେଜ୍ କେନାଲ ଏବଂ ଲୋହିତ ସାଗର ଦେଇ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ମାର୍ଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆଫ୍ରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ ଦେଇ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଦ୍ବାରା ସମୟ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସତର୍କ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଓମାନ ଉପସାଗର ଏବଂ ଆଡେନ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବାଧାକୁ ରୋକିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା।
