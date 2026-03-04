ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ଓ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋ ତଥା ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀ ସ୍ପେନ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେନ୍ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ନିଜର ସାମରିକ ଘାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବାରଣ କରିବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ସାମରିକ ଘାଟି ଦେବାକୁ ମନା କଲା ନାଟୋ ଦେଶ
ସ୍ପେନ୍ ସରକାର ଇରାନ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସ୍ପେନିସ୍-ଆଧାରିତ ଘାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଅନୁମତିକୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ପେନ୍ର ରୋଟା ଏବଂ ମୋରିନ୍ ସାମରିକ ଘାଟିରୁ ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ସମେତ ୧୫ ବିମାନ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ମର୍ଜରଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି,ସ୍ପେନ୍ର ମନୋଭାବ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ସେ ସ୍ପେନ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ କାରବାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ ବେସାଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ
ସ୍ପେନ୍ ସରକାର ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ଆମେରିକା-ୟୁଆର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ତଥା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ସ୍ପେନ୍ର ବାମପନ୍ଥୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେଡ୍ରୋ ସାଞ୍ଚେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜକୁ ସ୍ପେନ୍ରେ ଅଟକିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
