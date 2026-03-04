ତେହେରାନ/ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରାଡ କୁପର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିସାରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଇରାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି
ବ୍ରାଡ କୁପର କହିଛନ୍ତି, ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସମେତ ୧୭ଟି ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ତଥା ଇରାନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଇରାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାଯୋଗୁ ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। କୁପର କହିଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଇରାନର ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି।
କୁପର ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବି ଇରାନୀ ଜାହାଜ ଆରବ ଉପସାଗର, ହମୁର୍ଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହମୁର୍ଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜର ଏକ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଦେଶର ଜାହାଜ ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ କୌଣସି ଜାହାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହିଁ। ଜାହାଜରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶର ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
