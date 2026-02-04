ମାଦ୍ରିଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ,ଫ୍ରାନ୍ସ ପରେ ଏବେ ସ୍ପେନ୍ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେଡ୍ରୋ ସାଞ୍ଚେଜ୍ କହିଛନ୍ତି,ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁର କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଦ୍ବାରା ସ୍ପେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନାବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁବାଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ଭାଷଣରେ ସାଞ୍ଚେଜ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଯୌନଗତ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଚିତ୍ର ଭଳି ବେଆଇନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନେ ଏକ ଖରାପ ସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାନର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରି ମାସରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା। ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରିବ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଟିକଟ୍, ଟ୍ୱିଚ୍, ଫେସବୁକ୍, ସ୍ନାପଚଟ୍, ରେଡିଟ୍, ଏକ୍ସ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟୀ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଡେନମାର୍କ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। ୟୁକେ ଗତ ମାସରେ କହିଥିଲା ଯେ, ଆମେ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଷେଧ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବୁ। କାରଣ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ସାଞ୍ଚେଜ୍ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପେନ୍ ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ।
ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏଏ। ଜଣେ ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପେନ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସଂସଦରେ ବିତର୍କ ହେଉଥିବା ନାବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୋଡାଯିବ। ସାଞ୍ଚେଜ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହୋଇପାରେ। ସାଞ୍ଚେଜ୍ଙ୍କ ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟ ସଂସଦରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ସରକାରର ବହୁମତ ନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ମାଲିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନି ମେଟା ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନାହିଁ।
ଏକ୍ସର କୋଟିପତି ମାଲିକ ତଥା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ବିଶ୍ୱ ସରକାର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପାନିସ୍ ନେତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାଞ୍ଚେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଫାସିଷ୍ଟ୍। ସ୍ପେନ୍ ବେଆଇନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଲଗୋରିଦମକୁ ହେରଫେର କରିବା ଏକ ଅପରାଧିକ ଅପରାଧ କରିବ। ସେସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଅପରାଧିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହଟାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଟେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।ଜଣେ ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପାନିସ୍ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।