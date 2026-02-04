ଜଗତସିଂହପୁର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଜବତ ତାଲିକା ବଦଳାଇବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାପ ପକାଇବା ସହ ଧମକଚମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସପି ଅନୁପମା ସାହୁ ଏ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଅନୁପମା ସାହୁ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ଏସଆଇ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନାପତି ଯିଏ କି ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜଗତସିଂହପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ | ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁପମା ସାହୁ | ସେହି ମାମଲାରେ ଏକ ଲକର ଜବତ ହୋଇଥିଲା | ସେହି ଲକରରେ ସୁନା ରହିଛି ଓ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁ ନ ଥିବା ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିବା ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସପିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ | ଏହି ଜବତ ତାଲିକା ବଦଳାଇବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଫିସ ଆଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ମରିଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଡିଏସପି ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୁଲିସ
ଏପରିକି ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୁଲିସ ଚାକିରିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
