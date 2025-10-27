ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିସନ (ECI) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଆଉ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଂଚଳରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ଏସଆଇଆର ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ଏସଆଇଆରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ମନୋନୀତ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏହା ଦେଶର ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ବିହାରରେ ଏସଆଇଆର ପରେ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ୩୬ଟି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଆମେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ।
ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସଆଇଆରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ମନୋନୀତ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ୧୯୫୧ ରୁ ୨୦୦୪ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସଂଶୋଧନ ଆଠ ଥର କରାଯାଇଥିଲା।
କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ଏସଆଇଆର ?
ସିଇସି ଗଣେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସଆଇଆରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର, ଛତିଶଗଡ, ଗୋଆ, ଗୁଜୁରାଟ, କେରଳ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦ୍ୱୀପ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପୁଡୁଚେରୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଆଜି ରାତିରୁ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯିବ ଭୋଟର ତାଲିକା
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସଆଇଆର କରାଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭୋଟର ତାଲିକା ଆଜି ରାତି ୧୨ଟାରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଜଣେ ବିଏଲଓ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ (ଇଆରଓ) ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣନା ଫର୍ମ (EFs) ମୁଦ୍ରିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ BLO ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଅତି କମରେ ତିନିଥର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ।
