ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ୬,୪୪୪ଟି ମନିଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ୫୬ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ୫୩ଟି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନିଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ) ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ୧, ୨୦୧୪ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୫୬ଟି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୩ଟି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୧୨୧ ଜଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ୯୪.୬୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
୨୦୧୪-୧୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଇଡି ଓ ଆୟକର ବିଭାଗ (ଆଇଟିଡି) ହଜାର ହଜାର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ମନିଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ (ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ), ୨୦୦୨ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କେସ୍ ଇନ୍ଫରମେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ (ଇସିଆଇଆର୍) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ମୋଟ ୬,୪୪୪ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଆଇଟିଡି ସମୁଦାୟ ୧୩,୮୭୭ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲା। ନୂତନ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିବାରେ ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଡି ଇସିଆଇଆର୍ରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ୨୦୨୧-୨୨ରେ ୧,୧୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦୧୪-୧୫ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ୧୮୧ ତୁଳନାରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।
୨୦୧୭-୧୮ରେ ଆଇଟିଡି ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ମାମଲା ସର୍ବାଧିକ ୪,୫୨୭ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୪-୧୫ରେ ଏହା ୬୬୯ ଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୧୪-୧୫ରୁ ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଇଡି ମୋଟ ୧୧,୧୦୬ଟି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଏହା ୨୦୧୪-୧୫ରେ ମାତ୍ର ୪୬ରୁ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨,୬୦୦ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨,୨୬୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଇଟିଡି ସମାନ ଅବଧିରେ ୯,୬୫୭ ଗ୍ରୁପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ୧,୪୩୭ ଥିଲା। ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ଇଡି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସମୁଦାୟ ୨,୪୧୬ ଅଭିଯୋଗ (ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଅଭିଯୋଗ ସମେତ) ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ୧୬,୪୦୪ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି/ସଂସ୍ଥାର ନାମ ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ମାମଲାରେ ଇଡି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଅଧିକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।