କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ

ବାରୱାନି: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି କିନ୍ନର ସାଜି ବୁଲୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବଜାର ମଝିରେ ସ୍ଥାନୀୟ କିନ୍ନରମାନେ ଧରି ବହେ ଛେଚିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ନର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଜୁଲୱାନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୋକାନୀ ଏବଂ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ରାଜପୁର ଏବଂ ଜୁଲୱାନିଆର କିନ୍ନରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Japan Facing Dementia Crisis: ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାପାନ ଲୋକେ:ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ରୋବୋଟ ସହାୟତା
କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ
ସେମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ, ଯୁବକ ଜଣକ ରାଜପୁର ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ କିନ୍ନରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ି ସମେତ ସମସ୍ତ ପୋଷାକ ଖୋଲି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ କିନ୍ନର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ମାଡ଼ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜକୁ ନକଲି କିନ୍ନର ପରିଚୟ ଦେଇ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ, ସେଣ୍ଡୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜକୁ କିନ୍ନର ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବେ ଅଞ୍ଜାଦରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କିନ୍ନର ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ।
ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ନାହିଁ
ରାଜପୁର ଥାନା ପ୍ରଭାରୀ ବିକ୍ରମ ସିଂହ ବାମାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଷୟରେ ପୁଲିସ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପାଇନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Rickshaw Driver : ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ସୁସ୍ଥ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ମାମଲା କେବଳ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରୁ ନାହିଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅଯଥା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ସେମାନେ ଏପରି ଘଟଣା ବିରୋଧରେ କଠୋର ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।