ମୁମ୍ବାଇ: ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ କାମ୍ୟା ପଞ୍ଜାବୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟେଲିଭିଜନରେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେ "ମି ନୋ ପଜ୍ ମି ପ୍ଲେ" ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରି ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ରଜୋନାବଳୀ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। କାମ୍ୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟି ବଡ଼ ପରଦାରେ ବିରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଷୟକୁ ସାମ୍ନା କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ରଜୋନିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
କାମ୍ୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ମି ନୋ ପଜ୍ ମି ପ୍ଲେ"ର ପୋଷ୍ଟର ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱ ଋତୁସ୍ରାବ ଦିବସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। "ମି ନୋ ପଜ୍ ମି ପ୍ଲେ" ଏକ ମହିଳା-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଫିଲ୍ମ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିର୍ମାତା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:In Bihar no alternative to Nitish Kumar: ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ କହିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କାମ୍ୟା ପଞ୍ଜାବୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଦୀପଶିଖା ନାଗପାଲ, ସୁଧା ଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଏବଂ ଏମି ମିସୋବା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ମହିଳା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନୀରବତା ନୁହେଁ, ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଝାମଣା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମନୋଜ କୁମାର ଶର୍ମା, କରଣ ଛାବ୍ରା ଏବଂ ଅମନ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। 'ମି ନୋ ପଜ୍ ମି ପ୍ଲେ' ଫିଲ୍ମଟି ସହାନୁଭୂତି, ସଚେତନତା ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବିଷୟରେ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଫିଲ୍ମ କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ?
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୮ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ମନୋଜ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ସମର କେ. ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପରି ଏକ ବିଷୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ କେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ରଜୋନିବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତା ଏବଂ ପରିବାର ସମର୍ଥନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ମାତା ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Happy Diwali, Safe Diwali ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ: କ୍ଷଣିକ ଖୁସି ପାଇଁ ବାଣ ପରି ଫୁଟିନଯାଉ ପ୍ରାଣ… ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ୍ତୁ
kamya punjabi | menopause | Me no pause Me play | film