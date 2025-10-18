ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜନତା ଦଳ-ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ହରିବଂଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ହରିବଂଶ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

Advertisment

ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ତେବେ କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Heart Breaking: ହାଏରେ ମଣିଷ ତୁ ଏ କି କଲୁ…? ଷଣ୍ଢ ମୁହଁରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଖାଦ୍ୟରେ କିଏ ଦେଇଦେଲା ବାଣ !

ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ଦାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବାକୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି

ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ଦାଗ ନ ଲଗାଇ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ଏକ ମହାନ ସଫଳତା। ସେ ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ନଥିଲେ। ସେ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଲୋହିଆଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିହାରରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି।

 
ସେ କହିଛନ୍ତି,ବିହାର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Trump Zelenskyy meet: ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଲଖିଲେ ଜେଲେନସ୍କି

 Bihar | Nitish Kumar | Bihar Election | Harivansh Narayan Singh | Deputy Chairman of the Rajya Sabha